Назван лучший игрок первого круга РПЛ
Авторитетный статистический портал WhoScored назвал лучшего игрока российской Премьер-лиги по итогам 15 стартовых туров.
Самым ценным футболистом первого круга РПЛ стал полузащитник питерского "Зенита" Магомед Оздоев. Его рейтинг - 7,63.
В тройку лучших также попали Артём Дзюба ("Зенит") с рейтингом 7,55 и Вандерсон ("Краснодар") - 7,52.
В текущем сезоне 27-летний Оздоев сыграл за "Зенит" 14 матчей в чемпионате, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Опубликована символическая сборная первого круга РПЛ по версии WhoScored. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Арсенал Тула
|15
|19
|7
|Крылья Советов
|15
|18
|8
|Оренбург
|15
|18
|9
|Урал
|15
|18
|10
|Спартак Москва
|15
|18
|11
|Уфа
|15
|17
|12
|Рубин
|15
|17
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13