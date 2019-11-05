Назван лучший игрок первого круга РПЛ

Авторитетный статистический портал WhoScored назвал лучшего игрока российской Премьер-лиги по итогам 15 стартовых туров.

Самым ценным футболистом первого круга РПЛ стал полузащитник питерского "Зенита" Магомед Оздоев. Его рейтинг - 7,63.

В тройку лучших также попали Артём Дзюба ("Зенит") с рейтингом 7,55 и Вандерсон ("Краснодар") - 7,52.

В текущем сезоне 27-летний Оздоев сыграл за "Зенит" 14 матчей в чемпионате, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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