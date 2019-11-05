Назван лучший игрок первого круга РПЛ

Теги зенит санкт-петербургмагомед оздоевартём дзюбавандерсон

Назван лучший игрок первого круга РПЛ

Авторитетный статистический портал WhoScored назвал лучшего игрока российской Премьер-лиги по итогам 15 стартовых туров.

Самым ценным футболистом первого круга РПЛ стал полузащитник питерского "Зенита" Магомед Оздоев. Его рейтинг - 7,63.

В тройку лучших также попали Артём Дзюба ("Зенит") с рейтингом 7,55 и Вандерсон ("Краснодар") - 7,52.

В текущем сезоне 27-летний Оздоев сыграл за "Зенит" 14 матчей в чемпионате, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Опубликована символическая сборная первого круга РПЛ по версии WhoScored. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Девушки, укравшие алюминиевую фигуру Дзюбы, попросили помощи у футболиста

Девушки, укравшие алюминиевую фигуру Дзюбы, попросили помощи у футболиста

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 15 33
2 Ростов Ростов 15 30
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 15 30
4 Краснодар Краснодар 15 29
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 15 27
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 15 19
7 Крылья Советов Крылья Советов 15 18
8 Оренбург Оренбург 15 18
9 Урал Урал 15 18
10 Спартак Москва Спартак Москва 15 18
11 Уфа Уфа 15 17
12 Рубин Рубин 15 17
13 Динамо Москва Динамо Москва 15 15
14 Тамбов Тамбов 15 14
15 Ахмат Ахмат 15 14
16 Сочи Сочи 15 13
Полная таблица

топ-5 тегов