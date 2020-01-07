Назван лучший игрок Серии А в декабре

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Назван лучший игрок Серии А в декабре

Пресс-служба итальянской Серии А назвала лучшего игрока турнира по итогам декабря.

Почётного звания удостоился хавбек римского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич.

В прошлом месяце звёздный серб провёл 3 матча в Кальчо, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Всего в текущем сезоне Милинкович-Савич отличился 4 мячами и 7 результативными передачами в 22 играх.

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