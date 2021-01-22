Назван лучший игрок Серии А в декабре

Теги милантео эрнандес

Назван лучший игрок Серии А в декабре

Итальянская ассоциация футболистов определила лучшего игрока Серии А по итогам декабря.

Этого звания удостоился левый защитник "Милана" Тео Эрнандес.

В активе француза в прошлом месяце 3 гола и 1 ассист в 4 матчах чемпионата Италии.

Результативные действия Тео помогли "россонери" набрать 10 очков из 12 возможных.

Не пропустите: Стали известны четвертьфинальные пары Кубка Италии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: "Арсенал" взял в аренду голкипера сборной Австралии

Официально: "Арсенал" взял в аренду голкипера сборной Австралии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов