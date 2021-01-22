Назван лучший игрок Серии А в декабре

Итальянская ассоциация футболистов определила лучшего игрока Серии А по итогам декабря.

Этого звания удостоился левый защитник "Милана" Тео Эрнандес.

В активе француза в прошлом месяце 3 гола и 1 ассист в 4 матчах чемпионата Италии.

Результативные действия Тео помогли "россонери" набрать 10 очков из 12 возможных.

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