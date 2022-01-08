Назван лучший игрок Серии А в декабре

Фото твиттер "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович признан лучшим футболистом Серии А по итогам декабря.

В прошлом месяце форвард "фиалок" забил 4 гола в 4 матчах чемпионата Италии.

"Фиорентина" в этих играх одержала две победы и дважды сыграла вничью.

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