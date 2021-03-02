Назван лучший игрок Серии А в феврале

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Назван лучший игрок Серии А в феврале

Форвард миланского "Интера" Ромелу Лукаку признан лучшим игроком Серии А по итогам февраля.

7 голевых действий бельгийца помогли "нерадзурри" выиграть все четыре матча в прошлом месяце с общим счётом 11:1.

Звёздный нападающий записал в свой актив 4 забитых мяча и 3 результативных передачи.

Всего в текущем сезоне Лукаку провёл за "Интер" 31 матч, отличился 24 голами и 6 ассистами.

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