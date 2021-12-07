Назван лучший игрок Серии А в ноябре

Фото твиттер "Фиорентины"

Форвард "Фиорентины" Душан Влахович признан лучшим игроком Серии А по итогам ноября.

21-летний серб победил в голосовании Итальянской ассоциации футболистов (AIC), получив 57 процентов поддержки.

За награду также боролись Дуван Сапата, Марцело Брозович и Марио Пашалич.

В ноябре Влахович сыграл 4 матча в Серии А, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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