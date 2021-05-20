Назван лучший игрок сезона АПЛ по версии журналистов
Фото твиттер The FWA
Центральный защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш получил индивидуальную награду от Ассоциации футбольных журналистов Англии.
Португальца признали лучшим игроком АПЛ в сезоне 2020/21.
В голосовании лидер обороны "горожан" обошёл Кевина Де Брюйне и Харри Кейна.
В текущем розыгрыше АПЛ Диаш забил 1 гол в 31 матче.
Не пропустите: Гвардиола - лучший тренер мира по версии FourFourTwo. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
главное
Лента новостей
-
"Севилья" хочет снизить цену за Азмуна
-
Кроос высказался о судействе в матче с "Севильей"
-
"Бавария" презентовала гостевую форму на следующий сезон
-
"Урал" продлил контракты с тремя игроками
-
"Барселона" хочет избавиться от Роберто
-
7 человек могут отправиться в тюрьму из-за смерти Марадоны
-
Газзаев ответил на слова Дзюбы о враждебной и угнетающей атмосфере в Грозном
-
"Ливерпуль" представил новую домашнюю форму
-
Назван лучший игрок сезона АПЛ по версии журналистов
-
Вендел рискует пропустить предсезонную подготовку "Зенита"
-
5 главных вопросов "Барселоны". Или как Лапорта будет вытаскивать клуб из финансовой ямы?
-
Канчельскис раскритиковал Гасперини за использование Миранчука в финале Кубка Италии
-
Мозес останется в "Спартаке": названа причина
-
2/3 ударов Роналду со штрафных в составе "Ювентуса" попали в стенку
-
Сампаоли хочет видеть в "Марселе" защитника "Барселоны"
-
Агент объяснил, почему Розье отказал "Динамо"
-
Буффон не проиграл ни одного матча в своём последнем сезоне в "Ювентусе"
-
Защитник "Шахтёра" Бондарь назвал сроки восстановления после травмы
-
"Держи руки над столом, Артём": Слуцкий жёстко потроллил Дзюбу
-
Роналду отреагировал на победу "Ювентуса" в Кубке Италии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18