Назван лучший игрок сезона АПЛ по версии журналистов

Теги манчестер ситирубен диаш

Назван лучший игрок сезона АПЛ по версии журналистов

Фото твиттер The FWA

Центральный защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш получил индивидуальную награду от Ассоциации футбольных журналистов Англии.

Португальца признали лучшим игроком АПЛ в сезоне 2020/21.

В голосовании лидер обороны "горожан" обошёл Кевина Де Брюйне и Харри Кейна.

В текущем розыгрыше АПЛ Диаш забил 1 гол в 31 матче.

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