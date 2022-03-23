Назван лучший игрок Словакии по итогам 2021 года

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Назван лучший игрок Словакии по итогам 2021 года

Фото: сайт "Интера"/Автор неизвестен

Защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр признан лучшим футболистом Словакии по итогам 2021 года, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Шкриньяр завоевал награду в третий раз в своей карьере. Чаще почетный приз получали только Марек Хамшик (8) и Мартин Шкртел (3).

27-летний Шкриньяр выступает за сборную Словакии с 2016 года. Всего он провел за национальную команду 50 матчей и забил три гола.

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