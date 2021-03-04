Назван лучший игрок "Зенита" в феврале

Появились результаты опроса в интернете среди болельщиков питерского "Зенита". Им предлагалось выбрать лучшего футболиста команды в феврале. По итогам голосования, приз получит хавбек Далер Кузяев, сообщает пресс-служба чемпионов России.

В прошлом месяце на счету Кузяева два забитых мяча: в матче 1/8 финала Кубка России с "Арсеналом" (1:2) и в игре 20-го тура РПЛ против "Ростова" (2:2).