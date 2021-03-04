Назван лучший игрок "Зенита" в феврале

Теги далер кузяевзенит санкт-петербург

Назван лучший игрок "Зенита" в февралеПоявились результаты опроса в интернете среди болельщиков питерского "Зенита". Им предлагалось выбрать лучшего футболиста команды в феврале. По итогам голосования, приз получит хавбек Далер Кузяев, сообщает пресс-служба чемпионов России.

В прошлом месяце на счету Кузяева два забитых мяча: в матче 1/8 финала Кубка России с "Арсеналом" (1:2) и в игре 20-го тура РПЛ против "Ростова" (2:2).

Читать также: "Зенит" продлил контракты с двумя воспитанниками | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт

Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов