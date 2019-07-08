Назван лучший игрок Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019

Теги мексикасшарауль хименесгильерме очоакристиан пулишич

Назван лучший игрок Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019

Стали известны обладатели индивидуальных наград по итогам Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019.

Лучшим игроком турнира признан нападающий сборной Мексики Рауль Хименес. В его активе 6 матчей и 5 забитых голов.

Приз лучшего вратаря получил голкипер "зелёных" Гильерме Очоа. Он провёл 5 игр и пропустил 2 гола.

Звание лучшего молодого игрока досталось вингеру сборной США Кристиану Пулишичу - на его счету 3 гола и 3 ассиста в 6 поединках.

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