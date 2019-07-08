Назван лучший игрок Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019
Стали известны обладатели индивидуальных наград по итогам Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019.
Лучшим игроком турнира признан нападающий сборной Мексики Рауль Хименес. В его активе 6 матчей и 5 забитых голов.
Приз лучшего вратаря получил голкипер "зелёных" Гильерме Очоа. Он провёл 5 игр и пропустил 2 гола.
Звание лучшего молодого игрока досталось вингеру сборной США Кристиану Пулишичу - на его счету 3 гола и 3 ассиста в 6 поединках.
Не пропустите: Дани Алвес - лучший игрок Кубка Америки-2019. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Джеррард отказался тренировать "Ньюкасл"
-
1
Силва: "Почему Месси не говорил о коррупции, когда Айтекин судил матч "Барселона" - ПСЖ?
-
Экс-хавбек "Спартака" Моцарт не исключил возвращение в Россию
-
Назван лучший игрок Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019
-
1
Стало известно, кто будет вторым вратарём "Реала" в следующем сезоне
-
1
Тите ответил на скандальное заявление Месси
-
Рамос поучаствовал во флешмобе, открыв бутылку языком
-
Неймар поздравил сборную Бразилии с победой на Кубке Америки-2019
-
"Ливерпуль" купит вундеркинда из "Фулхэма"
-
1
Официально: Эль-Шаарави стал игроком "Шанхай Шенхуа"
-
Тренер сборной Бразилии Тите стал автором уникального достижения
-
"Атлетико" объявил о заключении контракта с трансферной целью "Зенита"
-
Дани Алвес - лучший игрок Кубка Америки-2019
-
"Зенит" весной мог купить лучшего бомбардира Кубка Америки-2019 Эвертона
-
Сборная Мексики выиграла Золотой Кубок КОНКАКАФ
-
Главные новости дня: 7 июля
-
3
Бразилия - победитель Кубка Америки 2019
-
Райола рассказал о переговорах де Лигта с "Ювентусом"
-
Журналист Карпов рассказал о грядущем переходе Хаджи в "Спартак"
-
Сборная Бразилии пропустила первый гол на Кубке Америки