Назван лучший тренер 21 века по версии Globe Soccer Awards
Названы победители тренерских номинаций Globe Soccer Awards.
Премию "Лучший тренер год" получил Ханси Флик, тренирующий мюнхенскую "Баварию". Его соперниками были Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Джан Пьеро Гасперини из "Аталанты".
В номинации "Лучший тренер века" (период с 2001 по 2020 год) одержал победу испанец Пеп Гвардиола, возглавляющий "Манчестер Сити". За это звание вместе с ним боролись Зинедин Зидан, представляющий "Реал", Жозе Моуринью из "Тоттенхэма" и Алекс Фергюсон (экс-"Манчестер Юнайтед").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18