Назван лучший тренер АПЛ в октябре

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Назван лучший тренер АПЛ в октябре

Фото инстаграм "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам октября.

В борьбе за награду немец опередил Юргена Клоппа ("Ливерпуль"), Дэвида Мойеса ("Вест Хэм") и Патрика Виейра ("Кристал Пэлас").

В прошлом месяце "синие" выиграли все четыре матча в чемпионате с общим счётом 14:1.

Тухель стал тренером месяца в АПЛ во второй раз в карьере. Первый приз он получил в марте этого года.

Не пропустите: АПЛ назвала лучшего игрока октября. | http://soccernews.ru
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