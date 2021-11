Назван лучший тренер АПЛ в октябре

Фото инстаграм "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам октября.

✅ 4 wins

⚽ 14 goals

⛔ 3 clean sheets@ChelseaFC's Thomas Tuchel is the @BarclaysFooty Manager of the Month!#PLAwards pic.twitter.com/VtPDtvKqmy