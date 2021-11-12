Назван лучший тренер АПЛ в октябре

Фото инстаграм "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам октября.

✅ 4 wins

⚽ 14 goals

⛔ 3 clean sheets@ChelseaFC's Thomas Tuchel is the @BarclaysFooty Manager of the Month!#PLAwards pic.twitter.com/VtPDtvKqmy — Premier League (@premierleague) November 12, 2021

В борьбе за награду немец опередил Юргена Клоппа ("Ливерпуль"), Дэвида Мойеса ("Вест Хэм") и Патрика Виейра ("Кристал Пэлас").

В прошлом месяце "синие" выиграли все четыре матча в чемпионате с общим счётом 14:1.

Тухель стал тренером месяца в АПЛ во второй раз в карьере. Первый приз он получил в марте этого года.

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