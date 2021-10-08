Назван лучший тренер АПЛ в сентябре

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Назван лучший тренер АПЛ в сентябре

Фото твиттер Микеля Артеты

Английская Премьер-лига определила лучшего тренера в турнире по итогам сентября.

Приз достался наставнику лондонского "Арсенала" Микелю Артете.

В прошлом месяце "канониры" под руководством испанского специалиста одержали 3 победы в 3 матчах АПЛ.

На награду также претендовали Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Грэм Поттер ("Брайтон") и Дин Смит ("Астон Вилла").

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