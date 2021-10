Назван лучший тренер АПЛ в сентябре

Фото твиттер Микеля Артеты

Английская Премьер-лига определила лучшего тренера в турнире по итогам сентября.

Приз достался наставнику лондонского "Арсенала" Микелю Артете.

В прошлом месяце "канониры" под руководством испанского специалиста одержали 3 победы в 3 матчах АПЛ.

3 wins

⚽️ 5 goals

⛔️ 2 clean sheets



Mikel Arteta is the @BarclaysFooty Manager of the Month #PLAwards pic.twitter.com/PY1Bt0zHp7