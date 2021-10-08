Назван лучший тренер АПЛ в сентябре
Английская Премьер-лига определила лучшего тренера в турнире по итогам сентября.
Приз достался наставнику лондонского "Арсенала" Микелю Артете.
В прошлом месяце "канониры" под руководством испанского специалиста одержали 3 победы в 3 матчах АПЛ.
3 wins— Premier League (@premierleague) October 8, 2021
⚽️ 5 goals
⛔️ 2 clean sheets
Mikel Arteta is the @BarclaysFooty Manager of the Month #PLAwards pic.twitter.com/PY1Bt0zHp7
На награду также претендовали Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Грэм Поттер ("Брайтон") и Дин Смит ("Астон Вилла").
Не пропустите: Роналду - лучший игрок АПЛ в сентябре. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Роналду повторил рекорд Руни в "Манчестер Юнайтед"
-
Стал известен лучший игрок Серии А в сентябре
-
УЕФА назначил судейскую бригаду на финал Лиги Наций
-
Умтити интересен двум итальянским клубам
-
Дембеле близок к возвращению на поле после длительной паузы
-
Назван лучший тренер АПЛ в сентябре
-
В Москве задержан мошенник, обещавший за деньги устроить детей в "Спартак"
-
Новые владельцы "Ньюкасла" определились с приоритетной кандидатурой главного тренера
-
"Реал" снова теряет Азара
-
Роналду - лучший игрок АПЛ в сентябре
-
Райола раскритиковал болельщиков за свист в адрес Доннаруммы
-
Лапорта объявил о скором продлении контрактов с двумя лидерами "Барселоны"
-
Агент Фавра отреагировал на слухи об интересе со стороны "Локомотива"
-
Радимова могут уволить из "Зенита-2"
-
Лапорта объяснил, почему оставил Кумана тренером "Барселоны"
-
РФС продлит контракт с РПЛ на проведение чемпионата России
-
Ди Мария и Манчини попали в "досье Пандоры"
-
Погба прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Ювентус"
-
"Ньюкасл" может пригласить Лэмпарда или Джеррарда
-
1
Лапорта: "С Месси мы не вписывались в фэйр-плей"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18