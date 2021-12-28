Назван лучший тренер чемпионата Украины в 2021 году
Фото сайт УПЛ
УПЛ подвела итоги голосования за лучшего тренера лиги в 2021 году.
Награда досталась наставнику киевского "Динамо" Мирче Луческу.
Конкурентами румынского специалиста были Виктор Скрипник ("Заря"), Игор Йовичевич ("Днепр-1"), Луиш Каштру и Роберто Де Дзерби (оба - "Шахтёр").
В этом году Луческу с "Динамо" выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13