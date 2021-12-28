Назван лучший тренер чемпионата Украины в 2021 году

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УПЛ подвела итоги голосования за лучшего тренера лиги в 2021 году.

Награда досталась наставнику киевского "Динамо" Мирче Луческу.

Конкурентами румынского специалиста были Виктор Скрипник ("Заря"), Игор Йовичевич ("Днепр-1"), Луиш Каштру и Роберто Де Дзерби (оба - "Шахтёр").

В этом году Луческу с "Динамо" выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

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