Назван лучший тренер РПЛ в ноябре и декабре

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Российская Премьер-лига подвела итоги голосования за лучшего тренера турнира в ноябре и декабре.

Награду получил наставник московского "Динамо" Сандро Шварц.

Под руководством немца "бело-голубые" за указанный период одержали 4 победы и 1 раз сыграли вничью в чемпионате.

Шварц опередил в голосовании Сергея Семака ("Зенит"), Андрея Талалаева ("Ахмат"), Игоря Осинькина ("Крылья Советов") и Игоря Шалимова ("Урал").

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