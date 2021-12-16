Назван лучший тренер РПЛ в ноябре и декабре
Фото твиттер РПЛ
Российская Премьер-лига подвела итоги голосования за лучшего тренера турнира в ноябре и декабре.
Награду получил наставник московского "Динамо" Сандро Шварц.
Под руководством немца "бело-голубые" за указанный период одержали 4 победы и 1 раз сыграли вничью в чемпионате.
Шварц опередил в голосовании Сергея Семака ("Зенит"), Андрея Талалаева ("Ахмат"), Игоря Осинькина ("Крылья Советов") и Игоря Шалимова ("Урал").
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