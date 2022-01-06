Назван лучший тренер Серии А в декабре

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Наставник миланского "Интера" Симоне Индзаги признан лучшим тренером Серии А по итогам декабря.

В прошлом месяце "нерадзурри" выиграли в чемпионате Италии все пять матчей с общим счётом 15:0.

"Интер" лидирует в Серии А по итогам 19 туров, имея преимущество в 4 очка над ближайшим преследователем.

Индзаги возглавил команду прошлым летом, сменив на посту Антонио Конте.

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