Назван лучший тренер Серии А в декабре

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Назван лучший тренер Серии А в декабре

Фото твиттер Серии А

Наставник миланского "Интера" Симоне Индзаги признан лучшим тренером Серии А по итогам декабря.

В прошлом месяце "нерадзурри" выиграли в чемпионате Италии все пять матчей с общим счётом 15:0.

"Интер" лидирует в Серии А по итогам 19 туров, имея преимущество в 4 очка над ближайшим преследователем.

Индзаги возглавил команду прошлым летом, сменив на посту Антонио Конте.

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