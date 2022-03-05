Назван лучший тренер Серии А в феврале

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Наставник "Наполи" Лучано Спаллетти признан лучшим тренером чемпионата Италии по итогам февраля.

62-летний специалист получит специальную награду перед воскресным матчем против "Милана".

Неаполитанцы в прошлом месяце одержали две победы и дважды сыграли вничью в Серии А.

"Наполи" набрал 57 очков в 27 турах и идёт на втором месте в таблице первенства.

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