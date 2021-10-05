Назван новый глава РПЛ
Клубы РПЛ на сегодняшнем общем собрании выбрали нового руководителя лиги, который сменит Сергея Прядкина.
Исполняющим обязанности президента Премьер-лиги назначен Ашот Хачатурянц, возглавлявший до этого судейский комитет РФС.
Функционер будет руководить лигой на временной основе до проведения выборов.
Прядкин сегодня объявил об уходе с поста главы РПЛ. Он находился в этой должности с 2007 года.
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