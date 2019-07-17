Назван новый клуб сына Андрея Тихонова

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Назван новый клуб сына Андрея Тихонова

"Химки" объявили о переходе защитника Михаила Тихонова.

Футболист являлся свободным агентом, достался подмосковному клубу бесплатно и подписал с ним контракт.

21-летний Тихонов является сыном легендарного игрока "Спартака" Андрея Тихонова. Ранее он играл за "Енисей" и "Крылья Советов". За самарский клуб Тихонов провел пять матчей.

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