Назван основной кандидат на пост тренера "Арсенала" в случае отставки Эмери

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Назван основной кандидат на пост тренера "Арсенала" в случае отставки Эмери

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери, возможно, покинет клуб из-за неудовлетворительных результатов команды.

Вчера, 28 ноября, "канониры" проиграли "Айнтрахту" в Лиге Европы (1:2).

Ранее сообщалось, что "Арсенал" выдал худшую серию с 1992 года. Команда не может выиграть 7 матч подряд.

Если Эмери покинет клуб, его пост займет ассистент тренера Фредрик Юнгберг.

В СМИ также писали, что "Арсенал" рассматривает на этот пост помощника Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" Микеля Артеты или Нуну Эшпириту Санту, возглавляющего "Вулверхэмптон".

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