Назван полный список требований Зидана при возвращении в "Реал"

Французский специалист Зинедин Зидан, вернувшийся на пост главного тренера "Реала", выдвинул руководству клуба ряд требований, сообщает Marca.

По сведениям издания, президент королевского клуба Флорентино Перес согласился выполнить все условия Зидана.

В список требований вошли следующие:

1. Получение полного контроля над командой.

2. Продажа тех футболистов, которые окажутся не нужны Зидану.

3. Марсело и Иско не будут проданы.

4. "Реал" не будет предпринимать попыток купить Неймара.

5. "Реал" не будет возвращать Хамеса Родригеса, который сейчас находится в аренде в "Баварии".

6. "Реал" постарается приобрести нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

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