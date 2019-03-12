Назван полный список требований Зидана при возвращении в "Реал"

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Назван полный список требований Зидана при возвращении в "Реал"

Французский специалист Зинедин Зидан, вернувшийся на пост главного тренера "Реала", выдвинул руководству клуба ряд требований, сообщает Marca.

По сведениям издания, президент королевского клуба Флорентино Перес согласился выполнить все условия Зидана.

В список требований вошли следующие:

1. Получение полного контроля над командой.

2. Продажа тех футболистов, которые окажутся не нужны Зидану.

3. Марсело и Иско не будут проданы.

4. "Реал" не будет предпринимать попыток купить Неймара.

5. "Реал" не будет возвращать Хамеса Родригеса, который сейчас находится в аренде в "Баварии".

6. "Реал" постарается приобрести нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Не пропустите: Зидан пришел на презентацию в "Реале" в интересном образе. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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петушалду
петушалду

То что Зидан взял бездаря-сыночка в команду, а от Андрея Лунина который лучше всех троих отказался, говорит что в этом дерьмовом клубе ничего не изменится!

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OkTawius
Димон

ну вот читаешь и понимаешь, что Зидан - лучший выбор! Маразматику президенту нужен противовес и теперь он есть, появилось ощущение, что у "Реала" всё будет хорошо

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Mutaloff
Mutaloff

Смотря к чему ты и команда стремишься!Реал не тот,что был при Зидане год назад,сейчас мы увидим реальный скилл Зидана работы с командой,люди типо тебя рады этому назначению,но после всех бед за этот сезон пока на Зидана я смотрю с опаской!

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