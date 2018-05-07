Назван расширенный состав сборной Австралии на Чемпионат Мира-2018
Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк огласил расширенный состав команды на Чемпионат Мира-2018.
Напомним, что в рамках мирового первенства, которое пройдет в России, австралийцы сыграют в группе С против Франции, Даниии Перу.
В список вошли 32 футболиста. Заявка будет сокращена до 23-х игроков до 4 июня.
вратари: Мэт Райан ("Брайтон", Англия), Дэнни Вукович ("Генк", Бельгия), Брэд Джонс ("Фейенорд", Голландия), Митч Лангерак ("Нагоя", Япония);
защитники: Азиз Бехич ("Бурсаспор", Турция), Милош Дегенек ("Йокогама", Япония), Мэттью Юрман ("Сувон", Корея), Джеймс Мередит ("Миллуолл", Англия), Джош Рисдон ("Уэстерн Сидней"), Трент Сейнсбери ("Грассхоперс", Швейцария), Александар Шушняр ("Млада Болеслав", Чехия), Бэйли Райт ("Бристоль Сити", Анлия), Фран Карачич ("Локомотива", Хорватия), Алекс Герсбах ("Ланс", Франция);
полузащитники: Джош Бриллант ("Сидней"), Миле Единак ("Астон Вилла", Англия), Джексон Ирвайн ("Халл", Англия), Робби Круз ("Бохум", Германия), Массимо Луонго (КПР, Англия), Марк Миллиган ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия), Аарон Муй ("Хаддерсфилд", Англия), Том Рогич ("Селтик", Шотландия), Джеймс Троизи ("Мельбурн");
нападающие: Тим Кэйхилл ("Миллуолл", Англия), Томи Юрич ("Люцерн", Швейцария), Мэттью Леки ("Герта", Германия), Эндрю Наббут ("Урава", Япония), Никита Рукавица ("Маккаби", Хайфа, Израиль), Димитри Петратос ("Ньюкасл Джетс"), Дэниел Арзани ("Мельбурн"), Джейми Макларен ("Хайберниан", Шотландия), Апостолос Янну (АЕК, Кипр). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Билья близок к возвращению в строй
-
"Вильярреал" сделал предложение по форварду "Анжера"
-
Фергюсон пошёл на поправку
-
СМИ узнали, кто возглавит дортмундскую "Боруссию"
-
Карадениз может войти в тренерский штаб "Рубина"
-
Менди заявил о готовности сыграть на ЧМ-2018
-
Сёмин заинтересован в приглашении двух перуанских нападающих
-
Рибери прокомментировал продление контракта с "Баварией"
-
Кришито признан лучшим игроком "Зенита" в апреле
-
"Валенсия" подпишет хавбека "Сельты"
-
"Зенит" определился с новым главным тренером
-
"Ливерпуль" выигрывает борьбу за игрока сборной Украины
-
"Леганес" – "Леванте" - 0:3 (обзор)
-
"Спартак" хочет выкупить Максимовича
-
Роналду объяснил, почему не праздновал свой гол в Эль Класико
-
Вратарь "Рубина" установил необычный рекорд РФПЛ
-
Нойер может сыграть в финале Кубка Германии
-
Дортмундская "Боруссия" согласовала первый летний трансфер
-
Роналдо, Роналдиньо и Креспо примут участие в прощальном матче Пирло
-
Тренер "Анжи": "Надеемся, что попадём в "стыки"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0