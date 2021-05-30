Назван расширенный состав сборной Италии на Евро-2020
Фото: инстаграм сборной Италии/Автор неизвестен
Тренерский штаб сборной Италии под руководством Роберто Манчини назвал расширенный состав команды для подготовки к чемпионату Европы, который состоится ближайшим летом.
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Алекс Мерет ("Наполи"), Сальваторе Сиригу ("Торино").
Защитники: Франческо Ачерби ("Лацио"), Алессандро Бастони ("Интер"), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – "Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Эмерсон ("Челси"), Алессандро Флоренци (ПСЖ), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба – "Рома"), Рафаэл Толои ("Аталанта").
Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба – "Интер"), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – "Рома"), Жоржиньо ("Челси"), Мануэль Локателли, Доменико Берарди (оба – "Сассуоло"), Маттео Пессина ("Аталанта"), Марко Верратти (ПСЖ), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба – "Ювентус"), Лоренцо Инсинье, Маттео Политано (оба – "Наполи").
Нападающие: Андреа Белотти ("Торино"), Чиро Иммобиле ("Лацио").
На Евро-2020 сборная Италии сыграет в группе А вместе с национальными командами Турции, Швейцарии и Уэльса.
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|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
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|6
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|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
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|3
|7
|2
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|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
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|3
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|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
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|3
|1
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|1
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|5
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|3
|5
|3
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|3
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|3
|1