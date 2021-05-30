Назван расширенный состав сборной Италии на Евро-2020

Фото: инстаграм сборной Италии/Автор неизвестен

Тренерский штаб сборной Италии под руководством Роберто Манчини назвал расширенный состав команды для подготовки к чемпионату Европы, который состоится ближайшим летом.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Алекс Мерет ("Наполи"), Сальваторе Сиригу ("Торино").

Защитники: Франческо Ачерби ("Лацио"), Алессандро Бастони ("Интер"), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – "Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Эмерсон ("Челси"), Алессандро Флоренци (ПСЖ), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба – "Рома"), Рафаэл Толои ("Аталанта").

Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба – "Интер"), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – "Рома"), Жоржиньо ("Челси"), Мануэль Локателли, Доменико Берарди (оба – "Сассуоло"), Маттео Пессина ("Аталанта"), Марко Верратти (ПСЖ), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба – "Ювентус"), Лоренцо Инсинье, Маттео Политано (оба – "Наполи").

Нападающие: Андреа Белотти ("Торино"), Чиро Иммобиле ("Лацио").

На Евро-2020 сборная Италии сыграет в группе А вместе с национальными командами Турции, Швейцарии и Уэльса.

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