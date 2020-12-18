Назван размер компенсации, которую арбитр Данченков требует у Широкова

Стало известно, сколько денег рассчитывает получить от бывшего капитана сборной России Романа Широкова избитый им футбольный судья Никита Данченков.

"Мы от Романа ничего не просим. Мы просим суд взыскать компенсацию моральных и нравственных страданий Никиты от этой истории. Мы указали сумму в 500 тысяч рублей. Никита был три недели нетрудоспособен, потерял одну из работ, пришлось лечиться, сидеть дома – всё это привело к повышенным расходам родителей. На его счастье подвернулись бесплатные адвокаты", - сказал адвокат потерпевшего Александр Островский.

Бывшему полузащитнику "Зенита" грозит до двух лет лишения свободы по статье об "умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённого из хулиганских побуждений". Инцидент с участием Широкова и Данченкова произошёл 10 августа во время матча любительских команд.

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