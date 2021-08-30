Назван размер отписки от "Ювентуса" в инстаграме после ухода Роналду

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Назван размер отписки от "Ювентуса" в инстаграме после ухода Роналду

Фото твиттер Криштиану Роналду

Переход нападающего Криштиану Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" спровоцировал уменьшение аудитории туринского клуба в инстаграме.

После ухода звёздного португальца от "старой синьоры" отписались около 200 тысяч человек, пишет журналист Танкреди Палмери.

Напомним, что 36-летний форвард ушёл в "МЮ" в минувшую пятницу, покинув "Ювентус" спустя три года.

На самого Роналду в инстаграме подписаны 335 миллионов фолловеров.

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