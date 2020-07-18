Назван размер трансферного бюджета "Спартака" на лето
Журналист Sport24 Максим Алланазаров узнал, сколько денег "Спартак" будет готов потратить на усиление состава этим летом.
По его информации, трансферный бюджет "красно-белых" составит 40-50 миллионов евро.
Владелец столичного клуба Леонид Федун уже сообщил новому генеральному директору Шамилю Газизову, что он может рассчитывать на указанную сумму при подборе новичков.
Напомним, что "Спартак" идёт на девятом месте в РПЛ, а в Кубке России в воскресенье сыграет с "Зенитом".
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