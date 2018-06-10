Назван самый дешевый футболист на ЧМ-2018

Ориентируясь на данные Transfermarkt были названы самый дорогой и дешевый игрок на ЧМ-2018.

Самыми дорогими футболистами стали Лионель Месси и Неймар, которых оценили в 180 миллионов евро. Самым дешевым оказался Сергей Игнашевич, стоимость которого составила 25 тысяч евро.

Отметим, что самым дорогостоящим игроком сборной России стал Александр Головин (18 миллионов евро).

Читайте также: ESPN представил сборную из лучших игроков ЧМ-2018. | http://soccernews.ru