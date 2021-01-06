Назван самый дорогой футболист по версии CIES. Неймар и Роналду не вошли в топ-100

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Назван самый дорогой футболист по версии CIES. Неймар и Роналду не вошли в топ-100CIES Football Observatory на своем сайте опубликовал свежий рейтинг наиболее дорогостоящих футболистов, выступающих в пяти ведущих европейских лигах на данный момент.

Первым в списке оказался форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд. Его стоимость оценивается в € 165,6 млн. Следом за ним стоит Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии" (€ 152 млн). Замыкает тройку защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд (€ 151,6 млн). Килиан Мбаппе, который был на первой строчке в прошлой редакции рейтинга, опустился на пятое место.

Ведущие игроки последних лет серьезно уступают молодым звездам. Например, Лионель Месси занимает только 97-е место в списке, а Криштиану Роналду ("Ювентус") и Неймар (ПСЖ) не вошли в топ-100.

Топ-10 рейтинга:

1. Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед") — € 165,6 млн
2. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд) — € 152 млн
3. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль") — € 151,6 млн
4. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") — € 151,1 млн
5. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") — € 149,4 млн
6. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) — € 148,3
7. Жоау Фелиш ("Атлетико") — € 141,5 млн
8. Альфонсо Дэвис ("Бавария") — € 139,2 млн
9. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") — € 136,9 млн
10. Кай Хаверц ("Челси") — € 136 млн.

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