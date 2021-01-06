Назван самый дорогой футболист по версии CIES. Неймар и Роналду не вошли в топ-100

CIES Football Observatory на своем сайте опубликовал свежий рейтинг наиболее дорогостоящих футболистов, выступающих в пяти ведущих европейских лигах на данный момент.

Первым в списке оказался форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд. Его стоимость оценивается в € 165,6 млн. Следом за ним стоит Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии" (€ 152 млн). Замыкает тройку защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд (€ 151,6 млн). Килиан Мбаппе, который был на первой строчке в прошлой редакции рейтинга, опустился на пятое место.

Ведущие игроки последних лет серьезно уступают молодым звездам. Например, Лионель Месси занимает только 97-е место в списке, а Криштиану Роналду ("Ювентус") и Неймар (ПСЖ) не вошли в топ-100.

Топ-10 рейтинга: