Назван самый дорогой футболист по версии CIES. Неймар и Роналду не вошли в топ-100
CIES Football Observatory на своем сайте опубликовал свежий рейтинг наиболее дорогостоящих футболистов, выступающих в пяти ведущих европейских лигах на данный момент.
Первым в списке оказался форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд. Его стоимость оценивается в € 165,6 млн. Следом за ним стоит Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии" (€ 152 млн). Замыкает тройку защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд (€ 151,6 млн). Килиан Мбаппе, который был на первой строчке в прошлой редакции рейтинга, опустился на пятое место.
Ведущие игроки последних лет серьезно уступают молодым звездам. Например, Лионель Месси занимает только 97-е место в списке, а Криштиану Роналду ("Ювентус") и Неймар (ПСЖ) не вошли в топ-100.
Топ-10 рейтинга:
1. Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед") — € 165,6 млн
2. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд) — € 152 млн
3. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль") — € 151,6 млн
4. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") — € 151,1 млн
5. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") — € 149,4 млн
6. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) — € 148,3
7. Жоау Фелиш ("Атлетико") — € 141,5 млн
8. Альфонсо Дэвис ("Бавария") — € 139,2 млн
9. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") — € 136,9 млн
10. Кай Хаверц ("Челси") — € 136 млн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18