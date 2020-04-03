Назван самый пессимистичный сценарий возобновления сезона РПЛ
Розыгрыш российской Премьер-лиги сезона 2019/20 может возобновиться в 20-х числах июля.
Как сообщает известный журналист Сергей Егоров, это самый пессимистичный сценарий из тех, которые рассматриваются на сегодняшний день.
Также он добавил, что самый оптимистичный сценарий возобновления сезона - начало июня, то есть сразу после завершения официальной паузы 31 мая.
Напомним, что в РПЛ осталось провести 8 туров. Чемпионат пришлось остановить из-за пандемии коронавируса.
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