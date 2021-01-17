Назван самый популярный клуб России в Instagram в 2020 году

Питерский "Зенит" стал самым популярный футбольный клуб России в среди пользователей Instagram по итогам 2020 года, сообщает Deportez&Finanzas.

Как сообщает источник, за весь прошедший год в аккаунте клуба было совершено 17,4 миллиона взаимодействий (лайки, комментарии, просмотры). На втором месте московский "Спартак" (12,4 миллиона взаимодействий), тройку замыкает ЦСКА (11,5 миллиона).