Назван самый популярный клуб России в Instagram в 2020 году
Питерский "Зенит" стал самым популярный футбольный клуб России в среди пользователей Instagram по итогам 2020 года, сообщает Deportez&Finanzas.
Как сообщает источник, за весь прошедший год в аккаунте клуба было совершено 17,4 миллиона взаимодействий (лайки, комментарии, просмотры). На втором месте московский "Спартак" (12,4 миллиона взаимодействий), тройку замыкает ЦСКА (11,5 миллиона).
⚽ 5 most popular russian football clubs on #instagram during 2020!— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) January 16, 2021
➡ Total interactions
1.@zenit_spb 17,4M
2.@fcsm_official 12,4M
3.@pfc_cska 11,5M
4.@fclokomotiv 6,97M
5.@FCKrasnodar 5,54M pic.twitter.com/JM0mR88imf
"Зенит" лидирует и в футбольном аспекте. Клуб ушел на зимний перерыв возглавляя турнирную таблицу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18