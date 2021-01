Назван самый популярный клуб России в Instagram в 2020 году

Питерский "Зенит" стал самым популярный футбольный клуб России в среди пользователей Instagram по итогам 2020 года, сообщает Deportez&Finanzas.

Как сообщает источник, за весь прошедший год в аккаунте клуба было совершено 17,4 миллиона взаимодействий (лайки, комментарии, просмотры). На втором месте московский "Спартак" (12,4 миллиона взаимодействий), тройку замыкает ЦСКА (11,5 миллиона).

⚽ 5 most popular russian football clubs on #instagram during 2020!



➡ Total interactions



1.@zenit_spb 17,4M



2.@fcsm_official 12,4M



3.@pfc_cska 11,5M



4.@fclokomotiv 6,97M



5.@FCKrasnodar 5,54M pic.twitter.com/JM0mR88imf