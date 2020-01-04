Назван самый посещаемый матч 2019 года

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Назван самый посещаемый матч 2019 года

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых посещаемых матчей 2019 года.

Лидером списка стала первая полуфинальная игра Лиги Чемпионов сезона 2018/19 между "Барселоной" и "Ливерпулем". 1 мая "Камп Ноу" посетили 98 299 зрителей.

Полностью топ-5 выглядит следующим образом:

1. "Барселона" - "Ливерпуль" (1 мая) - 98 299;

2. "Кайзер Чифс" - "Орландо Пайретс" (9 ноября) - 88 000;

3. "Манчестер Сити" - "Уотфорд" (18 мая) - 85 854;

4. Несколько матчей дортмундской "Боруссии" на "Сигнал Идуна Парк" - 81 365;

5. "Реал" - "Барселона" (27 февраля) - 80 472.

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