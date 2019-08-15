Назван самый прибыльный российский клуб
"Уфа" признана самым прибыльным клубом российской Премьер-лиги. Такие данные приводятся в исследовании "Советского спорта".
По итогам 2018 года "Уфа" заработала 428,3 миллионов рублей и с колоссальным отрывом возглавила рейтинг.
В тройку лучших также вошли "Оренбург" (80,4 млн) и ЦСКА (18 млн). Замыкают пятёрку "Енисей" (12,8 млн) и "Арсенал" (9,57 млн).
Напомним, что в прошлом сезоне "Уфа" финишировала в РПЛ на 14-м месте и только в стыковых матчах отстояла право остаться в высшем дивизионе.
В текущей кампании башкирцы занимают 13-ю строчку, набрав 4 очка в 5 турах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Ростов
|5
|11
|3
|ЦСКА Москва
|5
|10
|4
|Краснодар
|5
|10
|5
|Арсенал Тула
|5
|10
|6
|Локомотив Москва
|5
|10
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Урал
|5
|7
|10
|Ахмат
|5
|6
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|5
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
|2
|16
|Оренбург
|5
|1