Назван самый прибыльный российский клуб

Теги уфа

Назван самый прибыльный российский клуб

"Уфа" признана самым прибыльным клубом российской Премьер-лиги. Такие данные приводятся в исследовании "Советского спорта".

По итогам 2018 года "Уфа" заработала 428,3 миллионов рублей и с колоссальным отрывом возглавила рейтинг.

В тройку лучших также вошли "Оренбург" (80,4 млн) и ЦСКА (18 млн). Замыкают пятёрку "Енисей" (12,8 млн) и "Арсенал" (9,57 млн).

Напомним, что в прошлом сезоне "Уфа" финишировала в РПЛ на 14-м месте и только в стыковых матчах отстояла право остаться в высшем дивизионе.

В текущей кампании башкирцы занимают 13-ю строчку, набрав 4 очка в 5 турах.

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