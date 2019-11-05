Назван самый заполняемый стадион в первом круге РПЛ

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Назван самый заполняемый стадион в первом круге РПЛ
Стадион "Краснодар" стал самой заполняемой ареной в первом круге Российской Премьер-Лиги, сообщает в Twitter краснодарского клуба.

Средняя посещаемость стадиона составила 29 503 человека за матч, что составляет 83,9% от общей вместимости арены. Стоит отметить, что максимальная вместимость арены составляет 35 179 человек.

 

При этом лидером по средней посещаемости является стадион "Зенита" - "Газпром Арена". Стадион в Санкт-Петербурге в среднем посещают 48 798 человек. Далее идут стадионы "Спартака" - "Открытие Арена" и "Ростова" - "Ростов Арена" с посещаемостью 30 408 и 29 519 соответственно.

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