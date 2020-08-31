Назван соперник московского "Динамо" по 2-му отборочному раунду Лиги Европы
Стали известны итоги жеребьёвки второго отборочного раунда Лиги Европы.
Соперником московского "Динамо" стал "Локомотив" из Тбилиси.
Матч между "бело-голубыми" и "железнодорожниками" состоится 17 сентября.
Не пропустите: Определились возможные соперники "Краснодара" по раунду плей-офф квалификации Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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