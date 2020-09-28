Назван состав молодежной сборной России на матчи отбора Евро-2021

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Назван состав молодежной сборной России на матчи отбора Евро-2021

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов назвал список из 23 футболистов, которые вызваны для участия в отборочных матчах чемпионата Европы-2021 с командами Эстонии (9 октября) и Латвии (13 октября).

Состав молодежной сборной России выглядит следующим образом:

вратари: Денис Адамов ("Краснодар"), Александр Максименко ("Спартак"), Матвей Сафонов ("Краснодар").

защитники: Алексей Татаев ("Млада Болеслав"), Роман Евгеньев ("Динамо"), Павел Маслов ("Спартак"), Артем Голубев ("Уфа"), Никита Калугин ("Сочи"), Данил Круговой ("Зенит"), Наир Тикнизян (ЦСКА).

полузащитники: Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все — ЦСКА), Данил Глебов ("Ростов"), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — "Краснодар"), Даниил Лесовой ("Динамо"), Александр Ломовицкий ("Химки"), Денис Макаров ("Рубин").

нападающие: Иван Игнатьев ("Рубин"), Федор Чалов (ЦСКА), Вячеслав Грулев ("Динамо").

После восьми туров России лидирует в турнирной таблице группы 5, набрав 17 очков. На одно очко от россиян отстает сборная Польши, которая имеет матч в запасе.

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