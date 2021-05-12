Назван состав молодежной сборной России на матчи с Болгарией и Сербией

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Назван состав молодежной сборной России на матчи с Болгарией и Сербией

Фото: сайт РПЛ/Автор неизвестен

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов определился с составом на товарищеские матчи с командами Болгарии и Сербии.

Вратари: Максим Бориско ("Балтика"), Виталий Ботнарь ("Торпедо"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Иван Будачев ("Динамо").

Защитники: Павел Маслов ("Спартак"), Вадим Карпов (ЦСКА), Данила Хотулев ("Зенит"), Данила Прохин ("Сочи"), Илья Агапов ("Нефтехимик"), Данил Степанов ("Ротор"), Александр Сильянов ("Локомотив"), Кирилл Боженов ("Химки"), Даниил Хлусевич ("Арсенал").

Полузащитники: Константин Марадишвили (ЦСКА), Александр Черников ("Краснодар"), Данил Пруцев ("Сочи"), Наиль Умяров, Степан Оганесян, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов (все — "Спартак"), Никита Кривцов ("Томь"), Лечи Садулаев ("Ахмат"), Эдгар Севикян ("Леванте", Испания), Владислав Карапузов ("Динамо").

Нападающие: Константин Тюкавин ("Динамо"), Кирилл Косарев ("Томь"), Кирилл Климов ("Тамбов").

В резервный список вошли еще 6 игроков: Кирилл Колесниченко ("СКА-Хабаровск"), Кирилл Фольмер ("Ростов"), Тимур Сулейманов ("Нижний Новгород"), Никита Кармаев ("Ахмат"), Илья Мартынов ("Краснодар"), Алексей Миронов ("Оренбург").

Матч Россия - Болгария состоится 3 июня. Встреча Сербия - Россия пройдет 6 июня.

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