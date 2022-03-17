Назван состав сборной Англии на матчи со Швейцарией и Кот-д'Ивуаром

Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом назвал состав команды на товарищеские матчи со Швейцарией и Кот-д'Ивуаром.

Вратари: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Бернли"), Аарон Рэмсдейл ("Арсенал");

Защитники: Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингз ("Астон Вилла"), Рис Джеймс ("Челси"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Бен Уайт ("Арсенал");

Полузащитники: Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Конор Галлахер ("Кристал Пэлас"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон");

Нападающие: Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Фил Фоден (все – "Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Букайо Сака, Эмил Смит-Роу (оба – "Арсенал"), Тэмми Абрахам ("Рома").

Матч Англии со Швейцарией состоится 26 марта, поединок с Кот-д′Ивуаром - 29 марта.

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