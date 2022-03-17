Назван состав сборной Англии на матчи со Швейцарией и Кот-д'Ивуаром
Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен
Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом назвал состав команды на товарищеские матчи со Швейцарией и Кот-д'Ивуаром.
Вратари: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Бернли"), Аарон Рэмсдейл ("Арсенал");
Защитники: Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингз ("Астон Вилла"), Рис Джеймс ("Челси"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Бен Уайт ("Арсенал");
Полузащитники: Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Конор Галлахер ("Кристал Пэлас"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон");
Нападающие: Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Фил Фоден (все – "Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Букайо Сака, Эмил Смит-Роу (оба – "Арсенал"), Тэмми Абрахам ("Рома").
Матч Англии со Швейцарией состоится 26 марта, поединок с Кот-д′Ивуаром - 29 марта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18