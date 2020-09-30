Назван состав сборной Бельгии на матчи с Кот-д’Ивуаром, Англией и Исландией

Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом назвал состав команды на матчи Лиги нацией с командами Англии (11 октября) и Исландии (14 октября), а также товарищеский поединок с Кот-д’Ивуаром (8 октября).

Вратари: Кун Кастелс ("Вольфсбург"), Тибо Куртуа ("Реал"), Симон Миньоле ("Брюгге"), Хендрик Ван Кромбрюгге ("Андерлехт").

Защитники: Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм"), Себастиан Борнау ("Кельн"), Дедрик Боята ("Герта"), Джейсон Денайер ("Лион"), Леандер Дендонкер ("Вулверхэмптон"), Брэндон Мехеле ("Брюгге"), Зиньо Ванхеусден ("Стандард"), Ян Вертонген ("Бенфика"), Тома Менье ("Боруссия" Дортмунд).

Полузащитники: Янник Карраско ("Атлетико"), Тимоти Кастань ("Лестер"), Насер Шадли ("Истанбул Башакшехир"), Жорис Кайембе-Диту ("Шарлеруа"), Алексис Салемакерс ("Милан"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Деннис Прат, Юри Тилеманс (оба - "Лестер"), Ханс Ванакен ("Брюгге"), Аксель Витсель ("Боруссия" Дортмунд), Жереми Доку, Яри Версхарен (оба - "Андерлехт"), Доди Лукебакио ("Герта"), Леандро Троссард ("Брайтон"),

Нападающие: Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба - "Кристал Пэлас"), Ромелу Лукаку ("Интер"), Эден Азар ("Реал"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Дивок Ориги ("Ливерпуль").

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