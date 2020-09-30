Назван состав сборной Бельгии на матчи с Кот-д’Ивуаром, Англией и Исландией
Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом назвал состав команды на матчи Лиги нацией с командами Англии (11 октября) и Исландии (14 октября), а также товарищеский поединок с Кот-д’Ивуаром (8 октября).
Вратари: Кун Кастелс ("Вольфсбург"), Тибо Куртуа ("Реал"), Симон Миньоле ("Брюгге"), Хендрик Ван Кромбрюгге ("Андерлехт").
Защитники: Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм"), Себастиан Борнау ("Кельн"), Дедрик Боята ("Герта"), Джейсон Денайер ("Лион"), Леандер Дендонкер ("Вулверхэмптон"), Брэндон Мехеле ("Брюгге"), Зиньо Ванхеусден ("Стандард"), Ян Вертонген ("Бенфика"), Тома Менье ("Боруссия" Дортмунд).
Полузащитники: Янник Карраско ("Атлетико"), Тимоти Кастань ("Лестер"), Насер Шадли ("Истанбул Башакшехир"), Жорис Кайембе-Диту ("Шарлеруа"), Алексис Салемакерс ("Милан"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Деннис Прат, Юри Тилеманс (оба - "Лестер"), Ханс Ванакен ("Брюгге"), Аксель Витсель ("Боруссия" Дортмунд), Жереми Доку, Яри Версхарен (оба - "Андерлехт"), Доди Лукебакио ("Герта"), Леандро Троссард ("Брайтон"),
Нападающие: Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба - "Кристал Пэлас"), Ромелу Лукаку ("Интер"), Эден Азар ("Реал"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Дивок Ориги ("Ливерпуль").
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4