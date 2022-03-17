Назван состав сборной Франции на матчи с Кот-д′Ивуаром и ЮАР

Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен

Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом огласил состав на товарищеские матчи с Кот-д′Ивуаром и ЮАР.

Вратари: Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Майк Меньян ("Милан"), Альфонс Ареоля ("Вест Хэм").

Защитники: Жонатан Клосс ("Ланс"), Люка Динь ("Астон Вилла"), Люка Эрнандес, Бенжамен Павар (оба – "Бавария"), Тео Эрнандес ("Милан"), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Жюль Кунде ("Севилья"), Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед").

Полузащитники: Нголо Канте ("Челси"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Маттео Гендузи ("Марсель"), Орельен Тчуамени ("Монако").

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер ("Монако"), Карим Бензема ("Реал"), Кингсли Коман ("Бавария"), Мусса Диаби ("Байер"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг").

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