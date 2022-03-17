Назван состав сборной Франции на матчи с Кот-д′Ивуаром и ЮАР
Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен
Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом огласил состав на товарищеские матчи с Кот-д′Ивуаром и ЮАР.
Вратари: Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Майк Меньян ("Милан"), Альфонс Ареоля ("Вест Хэм").
Защитники: Жонатан Клосс ("Ланс"), Люка Динь ("Астон Вилла"), Люка Эрнандес, Бенжамен Павар (оба – "Бавария"), Тео Эрнандес ("Милан"), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Жюль Кунде ("Севилья"), Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед").
Полузащитники: Нголо Канте ("Челси"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Маттео Гендузи ("Марсель"), Орельен Тчуамени ("Монако").
Нападающие: Виссам Бен-Йеддер ("Монако"), Карим Бензема ("Реал"), Кингсли Коман ("Бавария"), Мусса Диаби ("Байер"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг").
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|Команда
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|Ренн
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|Лилль
|28
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|Ницца
|28
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|Реймс
|28
|41
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|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
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|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
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|Тулуза
|28
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