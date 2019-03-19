Назван состав сборной Каталонии на матч с Венесуэлой
Стало известно, кто сыграет за сборную Каталонии с Валенсией.
Стоит отметить, что в национальную команду впервые был вызван Пике, который завершил выступление за сборную Испании.
Вратари: Масип ("Вальядолид"), Альберто Гарсия ("Райо Вальекано").
Защитники: Жерар Пике ("Барселона"), Марк Муньеса ("Жирона"), Марк Бартра ("Бетис"), Дидак Вила ("Эспаньол"), Мартин Монтойя ("Брайтон"), Алекс Морено ("Райо Вальекано"), Алеиш Видаль ("Севилья").
Полузащитники: Хави ("Аль-Садд"), Оскар Мелендо ("Эспаньол"), Жоан Жордан ("Эйбар"), Ориоль Ромеу ("Саутгемптон"), Пере Понс ("Гранада"), Алеиш Гарсия ("Райо Вальекано"), Алекс Гранель ("Жирона"), Рубен Алькарас ("Вальядолид").
Нападающие: Серхио Гарсия ("Эспаньол"), Боян Кркич ("Сток Сити"), Энрик Гальего ("Уэска"), Жерар Деулофеу ("Уотфорд").
Матч пройдет 25 марта в Жироне.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
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|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22