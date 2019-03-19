Назван состав сборной Каталонии на матч с Венесуэлой

Теги жерар пикехавижорди масипваленсия

Назван состав сборной Каталонии на матч с ВенесуэлойСтало известно, кто сыграет за сборную Каталонии с Валенсией.

Стоит отметить, что в национальную команду впервые был вызван Пике, который завершил выступление за сборную Испании.

Вратари: Масип ("Вальядолид"), Альберто Гарсия ("Райо Вальекано").

Защитники: Жерар Пике ("Барселона"), Марк Муньеса ("Жирона"), Марк Бартра ("Бетис"), Дидак Вила ("Эспаньол"), Мартин Монтойя ("Брайтон"), Алекс Морено ("Райо Вальекано"), Алеиш Видаль ("Севилья").

Полузащитники: Хави ("Аль-Садд"), Оскар Мелендо ("Эспаньол"), Жоан Жордан ("Эйбар"), Ориоль Ромеу ("Саутгемптон"), Пере Понс ("Гранада"), Алеиш Гарсия ("Райо Вальекано"), Алекс Гранель ("Жирона"), Рубен Алькарас ("Вальядолид").

Нападающие: Серхио Гарсия ("Эспаньол"), Боян Кркич ("Сток Сити"), Энрик Гальего ("Уэска"), Жерар Деулофеу ("Уотфорд").

Матч пройдет 25 марта в Жироне. 

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