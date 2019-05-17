Назван состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2020 с Сербией и Люксембургом
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил состав на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сербии и Люксембурга, сообщает официальный сайт федерации футбола Украины.
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес").
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко (все - "Шахтер"), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все - "Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Василий Кравец ("Луго", Испания), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Яблонец", Чехия).
Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - "Динамо"), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все - "Шахтер"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия ), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Роман Безус ("Гент", Бельгия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия).
Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция), Жуниор Мораес ("Шахтер").
Матч Украина - Сербия состоится 7 июня. Встреча Украина - Люксембург пройдет 10 июня.
Не пропустите: Навас и Касорла впервые за последние четыре года вызваны в сборную Испании. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
3
Санчес может перейти в "Ювентус" или "Интер", если согласится на уменьшение зарплаты
-
Российский тренер может возглавить "Црвену Звезду"
-
Лофтус-Чик успешно перенес операцию
-
3
Сарри может возглавить "Ювентус"
-
Чалов назван цель ЦСКА в концовке сезона
-
Назван состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2020 с Сербией и Люксембургом
-
3
Неймар, Артур, Ришарлисон вызваны в сборную Бразилии на Кубок Америки
-
1
"Спартак" поборется с "Зенитом" за защитника "Уфы" Кругового
-
1
"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" поборются за Аллегри
-
4
Гвардиола высказался о возможном переходе Гризманна в "Манчестер Сити"
-
1
"Спартак" и "Локомотив" поборются за Беляева
-
1
В семье К. Комбарова родился четвертый ребенок
-
1
Агент: "Арсенал" и "Тоттенхэм" могут вернуться к кандидатуре Головина"
-
Голландский НЕК объявил о переходе российского полузащитника
-
2
Гвардиола: "Не собираюсь в "Ювентус"!"
-
2
Глушаков не поможет "Спартаку" в матче с "Крыльями Советов"
-
Икарди: переход в "Ювентус"? "Интер" - это семья"
-
Касильяс: "Завершу карьеру, когда придет время"
-
8
Игрок "Енисея": "Однажды предлагали проиграть с определенным счетом"
-
"Атлетико" больше нас всех: Симеоне высказался об уходе Гризманна
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1