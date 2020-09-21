Назван состав сборной Украины на матчи с Францией, Германией и Испанией
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав команды на октябрьские матчи.
7 октября Украина на выезде сыграет с командой Франции в товарищеском матче. 10 и 13 октября украинцы на своем поле встретятся со сборными Германии и Испании в Лиге наций.
Состав сборной Украины выглядит так:
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Георгий Бущан ("Динамо").
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, (все – "Шахтер"), Виталий Миколенко, Александр Караваев (оба – "Динамо"), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия).
Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин ("Ференцварош", Венгрия).
Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо").
Резерв: Роман Безус ("Гент", Бельгия).
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|Люксембург
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|10
|3
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|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
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|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
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|3
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|6
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|4
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|6
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|Группа 4
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|6
|15
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|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4