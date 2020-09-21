Назван состав сборной Украины на матчи с Францией, Германией и Испанией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав команды на октябрьские матчи.

7 октября Украина на выезде сыграет с командой Франции в товарищеском матче. 10 и 13 октября украинцы на своем поле встретятся со сборными Германии и Испании в Лиге наций.

Состав сборной Украины выглядит так:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Георгий Бущан ("Динамо").

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, (все – "Шахтер"), Виталий Миколенко, Александр Караваев (оба – "Динамо"), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин ("Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо").

Резерв: Роман Безус ("Гент", Бельгия).

Не пропустите: Шевченко назвал причину разгромного поражения Украины от Испании. | http://soccernews.ru