Назван состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

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Назван состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Фото: сайт УАФ/Автор неизвестен

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков назвал список из 25 футболистов, которые вызваны на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 с Финляндией и Боснией, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Стоит отметить, что в список по непонятным причинам не попал полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский.

Вратари: Дмитрий Ризнык ("Ворскла"), Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо").

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Александр Сирота (все - "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге").

Полузащитники: Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Сергей Булеца ("Заря"), Игорь Харатин ("Легия"), Тарас Степаненко ("Шахтер"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Александр Зубков ("Ференцварош").

Нападающие: Даниил Сикан ("Шахтер"), Артем Довбик ("Днепр-1", Роман Яремчук ("Бенфика").

Резервный список: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Лунин ("Реал"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт"), Владислав Калитвинцев ("Десна"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Владислав Кочергин ("Заря"), Ефим Конопля ("Шахтер").

Матч Финляндия - Украина состоится 9 октября. Поединок Украина - Босния пройдет 12 октября.

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