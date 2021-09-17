Назван состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022
Фото: сайт УАФ/Автор неизвестен
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков назвал список из 25 футболистов, которые вызваны на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 с Финляндией и Боснией, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Стоит отметить, что в список по непонятным причинам не попал полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский.
Вратари: Дмитрий Ризнык ("Ворскла"), Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо").
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Александр Сирота (все - "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге").
Полузащитники: Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Сергей Булеца ("Заря"), Игорь Харатин ("Легия"), Тарас Степаненко ("Шахтер"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Александр Зубков ("Ференцварош").
Нападающие: Даниил Сикан ("Шахтер"), Артем Довбик ("Днепр-1", Роман Яремчук ("Бенфика").
Резервный список: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Лунин ("Реал"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт"), Владислав Калитвинцев ("Десна"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Владислав Кочергин ("Заря"), Ефим Конопля ("Шахтер").
Матч Финляндия - Украина состоится 9 октября. Поединок Украина - Босния пройдет 12 октября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13