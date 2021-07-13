Назван состав символической сборной Кубка Америки. Месси и Неймар включены

Фото: твиттер Кубка Америки/Автор неизвестен

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) представила состав символической сборной Кубка Америки.

Стоит отметить, что в состав вошли нападающие сборных Аргентины и Бразилии Лионель Месси и Неймар, которые были признаны лучшими игроками турнира.

Полностью состав сборной выглядит так:

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина).

Защитники: Первис Эступиньян (Эквадор), Маркиньос (Бразилия), Ромеро (Аргентина), Маурисио Исла (Чили).

Полузащитники: Йосимар Йотун (Перу), Каземиро (Бразилия), Родриго Де Пауль (Аргентина).

Нападающие: Неймар (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Луис Фернандо Диас (Колумбия).

Напомним, что чемпионом Кубка Америки стала Аргентина, которая в финале обыграла Бразилию со счетом 1:0.

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