Назван состав символической сборной Кубка Америки. Месси и Неймар включены

2 Теги лионель мессинеймарродриго де паульказемиройосимар йотун

Назван состав символической сборной Кубка Америки. Месси и Неймар включены

Фото: твиттер Кубка Америки/Автор неизвестен

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) представила состав символической сборной Кубка Америки.

Стоит отметить, что в состав вошли нападающие сборных Аргентины и Бразилии Лионель Месси и Неймар, которые были признаны лучшими игроками турнира.

Полностью состав сборной выглядит так:

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина).

Защитники: Первис Эступиньян (Эквадор), Маркиньос (Бразилия), Ромеро (Аргентина), Маурисио Исла (Чили).

Полузащитники: Йосимар Йотун (Перу), Каземиро (Бразилия), Родриго Де Пауль (Аргентина).

Нападающие: Неймар (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Луис Фернандо Диас (Колумбия).

Напомним, что чемпионом Кубка Америки стала Аргентина, которая в финале обыграла Бразилию со счетом 1:0.

Не пропустите: ПСЖ вышел из гонки за Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

ЗМ в студию... Для Месси, конечно... Хе-хе..

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Рано Меци признали с Неймаром лючими игорёками турнира ... Голы с пенальти всяким Боливиям ... Всю игру сделал волшебный Де Пауль и поэтому он недавно перешёл в стан чемпионов Испании - Атлетико ... Хе-хе ...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фати пропустит подготовку "Барселоны" к сезону

Фати пропустит подготовку "Барселоны" к сезону

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов