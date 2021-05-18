Назван состав символической сборной сезона РПЛ от Opta Sports

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Статистический портал Opta Sports опубликовал состав символической сборной Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021.

В состав команды вошли четыре футболиста "Зенита", двое игроков из "Химок", по одному – из ЦСКА, "Сочи", "Спартака", "Локомотива" и "Рубина".

Вратарь: Илья Лантратов ("Химки").

Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев (оба – "Зенит"), Дмитрий Тихий ("Химки").

Полузащитники: Никола Влашич (ЦСКА), Кристиан Нобоа ("Сочи"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Хвича Кварацхелия ("Рубин").

Нападающие: Джордан Ларссон ("Спартак"), Сердар Азмун, Артем Дзюба (оба – "Зенит").

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