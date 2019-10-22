Назван список претенденток на женский "Золотой мяч"
Журнал France Football назвал список претенденток на женский "Золотой мяч".
В число номинанток вошли: Меган Рапино, Роуз Лавель, Тобин Хит (все - США), Лике Мартенс, Сари ван Венендал (обе - Нидерланды), Венди Ренар (Франция), Марта (Бразилия), Ада Хегерберг (Норвегия), Косоваре Асллани и София Якобссон (обе - Швеция).
Вручения награды состоится 2 декабря на торжественной церемонии в театре "Шатле" в Париже.
Не пропустите: France Football назвал всех претендентов на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23