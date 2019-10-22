Назван список претенденток на женский "Золотой мяч"



Журнал France Football назвал список претенденток на женский "Золотой мяч".

В число номинанток вошли: Меган Рапино, Роуз Лавель, Тобин Хит (все - США), Лике Мартенс, Сари ван Венендал (обе - Нидерланды), Венди Ренар (Франция), Марта (Бразилия), Ада Хегерберг (Норвегия), Косоваре Асллани и София Якобссон (обе - Швеция).

Вручения награды состоится 2 декабря на торжественной церемонии в театре "Шатле" в Париже.

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