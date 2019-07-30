Назван список претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в июле

Теги сергей семаквалерий карпиндмитрий парфенов

Назван список претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в июле

Стал известен список претендентов на звание лучшего тренера Российской Премьер-Лиги в июле.

На награду претендуют пять специалистов: Сергей Семак ("Зенит"), Валерий Карпин ("Ростов"), Эдуардо Докампо ("Рубин"), Сергей Матвеев ("Краснодар") и Дмитрий Парфенов ("Урал").

Стоит отметить, что Докампо и Матвеев являются главными тренерами лишь формально. Реально командами управляют Роман Шаронов и Мурад Мусаев, которые пока не имеют лицензии категории Pro.

Обладателя награды совместно выберут фанаты, эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер". Голосование проводится на странице РПЛ Вконтакте.

Не пропустите: Названы претенденты на звание лучшего футболиста июля в РПЛ. | http://soccernews.ru
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Названы претенденты на звание лучшего футболиста июля в РПЛ

Названы претенденты на звание лучшего футболиста июля в РПЛ

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