Назван список руководителей Суперлиги Европы

Теги реал мадридфлорентино пересювентусманчестер юнайтед

Назван список руководителей Суперлиги Европы

Фото твиттер MadridistaReal

Стал известен состав управленцев новосозданного турнира - Суперлиги Европы.

Пост председателя СЕ занял президент мадридского "Реала" Флорентино Перес.

Его заместителями стали Андреа Аньелли из "Ювентуса" и Джоэл Глейзер из "Манчестер Юнайтед".

Помимо "Реала", "Юве" и "МЮ" постоянными участниками Суперлиги Европы станут "Барселона", "Атлетико", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

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