Назван срок контракта Рахимова с "Уфой"
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков рассказал, на какой срок клуб заключил контракт с новым главным тренером Рашидом Рахимовым.
Стороны договорились о сотрудничестве до конца текущего сезона.
Ранее "Уфу" по собственному желанию покинул наставник Вадим Евсеев.
"Сегодня перед утренней тренировкой команде был представлен новый главный тренер Рашид Рахимов. Контракт пока до конца сезона, а там будет видно", - цитирует Шайбекова ТАСС.
После 10 туров РПЛ "Уфа" с 6 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
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