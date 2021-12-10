Назван стадион, который примет мартовские стыковые матчи сборной России
Фото сайт РФС
Пресс-служба РФС сообщила, что в марте сборная России проведёт обе игры на стадионе "Лужники".
Московская арена примет полуфинал стыков против Польши 24 марта, а также второй матч, запланированный на 29 марта.
Россияне сыграют либо с Чехией, либо со Швецией. Это будет решающий поединок квалификации ЧМ-2022 или товарищеская встреча, в зависимости от результата первой дуэли.
"Мы рады объявить, что сборная России возвращается в "Лужники", где проведёт, как мы надеемся, два важнейших матча первой половины 2022 года. Рассчитываем, что ситуация позволит заполнить трибуны, и болельщики окажут команде ту поддержку, которая будет необходима для победы!" - сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
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